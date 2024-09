Polícia pede ajuda para localizar acusado de matar motorista de aplicativo

Crime ocorreu no dia 16 no Conjunto Mucajá. Segundo as investigações, Diabão matou por achar que havia um relacionamento entre a ex e o motorista

Da REDAÇÃO

Nesta quinta-feira, 26, a Polícia Civil do Amapá pediu a colaboração da população para localizar Izaias dos Santos de Jesus, o “Diabão”, de 22 anos. Ele é acusado de matar um motorista de aplicativo no Conjunto Mucajá, zona sul de Macapá, há cerca de 10 dias. A polícia divulgou a imagem dele e informações sobre o caso.

O crime aconteceu no último dia 16 e, de acordo com as investigações conduzidas pelo delegado Mauro Ramos, adjunto da Delegacia de Homicídios (Decipe), o motivo do crime seria ciúmes.

“Diabão” não aceitava o fim do relacionamento com sua ex-namorada e, no dia do crime, teria visto o motorista de aplicativo, de 44 anos, indo ao encontro dela. Tomado pelo ciúme, o acusado acreditou que o motorista estivesse se relacionando com sua ex-companheira, o que resultou em uma discussão e no assassinato.

De acordo com as investigações, a vítima foi ao Conjunto Mucajá para buscar a ex-namorada de Izaias e levá-la ao Hospital de Emergência de Macapá.

Quando o acusado avistou o carro do motorista, aproximou-se e, após uma breve discussão, quebrou o vidro do veículo com um soco e desferiu um golpe de faca no abdômen da vítima.

O motorista morreu no local, e o acusado fugiu imediatamente após o crime. A polícia identificou o autor e, desde então, ele está com mandado de prisão preventiva em vigor.

A Polícia Civil disponibilizou o número do disque-denúncia da Decipe para que a população contribua com informações: (96) 99170-4302.