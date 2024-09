Polícia pede ajuda para localizar assassino de estudante de 15 anos em Macapá

João Vítor, de 15 anos, era aluno da escola Alexandre Vaz Tavares, na região central de Macapá.

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá está pedindo a colaboração da população para localizar o responsável pelo assassinato do estudante João Vitor da Silva Monteiro, de apenas 15 anos, que foi morto a facadas durante um assalto na tarde desta segunda-feira (9), na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Trem, região central de Macapá.

Segundo as investigações, o jovem havia saído da Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares, onde era aluno, e foi até a praça para se encontrar com amigas. No local, duas das adolescentes foram abordadas por um assaltante armado com uma faca. As jovens entregaram seus pertences ao criminoso, mas João Vitor tentou impedir que o bandido fugisse e acabou sendo esfaqueado duas vezes no peito.

Testemunhas registraram em vídeo o momento em que o estudante foi socorrido por populares, já inconsciente e com grande perda de sangue. João Vitor foi levado ao Hospital de Emergência de Macapá, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de ser submetido à cirurgia.

A Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) está à frente das investigações e trata o crime como latrocínio – roubo e morte. O delegado-geral Cezar Vieira destacou o empenho da equipe e pediu a ajuda da população para que denúncias possam ser feitas de forma anônima e com total sigilo, contribuindo para a prisão do autor do crime.

“A Polícia Civil do Amapá lamenta profundamente e se solidariza com os familiares e amigos da vítima nesse momento de dor. Estamos realizando todas as diligências possíveis para localizar e prender o responsável por esse ato cruel. Pedimos à população que nos ajude com qualquer informação que possa levar à captura”, afirmou o Delegado-Geral.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima através DESTE LINK.

João Vitor morava com a mãe no bairro Jesus de Nazaré, próximo ao Aeroporto de Macapá.