Polícia prende vendedor de drinks acusado de estuprar ambulante

Crime ocorreu hoje (6) dentro do Parque de Exposições da Fazendinha, onde ocorre a Expofeira

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um vendedor de drinks foi preso pela equipe da delegacia Luiza Maia, da Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM), acusado de um estupro em seu estande, dentro do Parque de Exposições da Fazendinha, onde acontece a Expofeira do Amapá. O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (6).

A prisão ocorreu de forma rápida porque dentro do parque já existe uma DCCM. A segurança da área também conta com quase 500 policiais, diariamente.

De acordo com a polícia, a vítima e o autor já se conheciam. A jovem de 27 anos é do interior do Amapá, e estava comercializando bebidas do lado de fora do parque.

No fim da noite de trabalho, ela recebeu o convite do criminoso, de 29 anos, para dormir no estande dele em uma rede. Pela manhã, ela apanharia um transporte para voltar ao seu município.

Contudo, a jovem acordou com uma surpresa nada agradável.

“Ele não era nenhum estranho para ela, que confiou nele. Mas, pela manhã, a vítima acordou com a mão dele em sua vagina”, explicou a delegada Luiza Maia.

A delegada informou que esse tipo de caso também é considerado estupro de vulnerável pelo Código Penal, porque a vítima estava inconsciente, portanto, vulnerável ao criminoso.

“Ela procurou apoio policial e nós agimos de imediato. No local ele já estava se preparando para sair e efetuamos a prisão em flagrante”, descreveu.

“É isso que o cidadão espera, uma resposta rápida da polícia. Nós tínhamos que dar essa resposta para a comunidade feminina. Cumprimos o nosso dever”, concluiu.

O acusado foi encaminhado para audiência de custódia, onde o juiz decidirá se ele aguardará preso durante o inquérito e o processo.

Por conta da segurança reforçada, policiais prenderam na semana passada, também dentro do parque, a mulher acusada de ser a principal liderança feminina de uma facção criminosa.