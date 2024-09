Polícia recupera 10ª moto furtada do pátio do Detran

A motocicleta estava em uma residência no Bairro Marabaixo 4, zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar do Amapá recuperou a 10ª motocicleta furtada do pátio do Detran do Amapá, em Macapá – um esquema que ainda é investigado pelas autoridades. O veículo é uma CG 125cc, que havia sido apreendida em outubro de 2020.

De forma ilícita, o veículo foi parar nas mãos de um comprador, que vinha cometendo uma série de infrações de trânsito e sendo multado. Ao ser notificado sobre as multas, o verdadeiro proprietário procurou o Detran e denunciou o ocorrido. Foi então que o serviço de inteligência do órgão descobriu que, em uma das vezes em que o motorista infrator foi abordado, ele forneceu os dados de sua CNH aos policiais de trânsito.

O sargento Ribeiro, do 8º Batalhão, localizou a motocicleta em uma residência no Bairro Marabaixo 4, uma área conhecida pela intensa disputa por tráfico de drogas. No entanto, a pessoa que havia adquirido o veículo já havia fugido e não foi presa.

Dias antes, a mesma equipe do sargento Ribeiro já havia recuperado outras nove motos, todas furtadas do pátio e posteriormente vendidas a terceiros.

O diretor do Detran, Rorinaldo Gonçalves, garantiu que as investigações continuarão até que os responsáveis pelo esquema sejam identificados.

“Nós vamos continuar procurando, investigando, o serviço de inteligência do Detran vai estar totalmente na cola desse pessoal e nós vamos encontrar. É melhor entregar as motos. Quem, por ventura, adquiriu a moto de forma ilícita, entregar, procurar a Polícia Civil, procurar a Polícia Militar ou o próprio Detran e devolver. A gente aconselha a verificar a procedência para que não seja pego e responder por recepção”, avisou o diretor.