Policial penal é preso acusado de facilitar entrada de celulares e drogas no Iapen

O policial identificado por colegas como Raul, já tinha sido flagrado num ponto de venda de drogas na 1ª fase da Operação Muros

Por RODRIGO DIAS

Um policial penal foi preso, na manhã desta segunda-feira (23), suspeito de facilitar a entrada de drogas e celulares no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Amapá confirmou a prisão. Entretanto, não passou detalhes da ocorrência e irá realizar entrevista coletiva sobre o assunto amanhã (24), às 10h da manhã.

Porém, o Portal SelesNafes.Com apurou com fontes do Iapen tratar-se do policial penal de nome Raul. Ele foi preso em seu local de trabalho, no anexo do Iapen.

A ação ainda está em andamento e consiste na 2ª fase da Operação Muros, da Gerência de Inteligência da Polícia Penal e a Delegacia de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Na 1ª fase, houve três prisões no bairro dos Congós, na zona sul, num local de venda de drogas, onde o policial penal chegou a ser flagrado e conduzido para prestar depoimento.

No entanto, a defesa alegou que ele era apenas usuário, e o policial acabou sendo liberado. No entanto, Raul continuou a ser monitorado e foi novamente preso. Um dos mandados de busca e apreensão foi para o carro dele.