Por não aceitar separação, homem tentou atear fogo na ex-companheira, diz polícia

Agressor foi preso pela equipe da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DCCM), em Macapá.

Já está no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) o homem acusado de tentar atear fogo na ex-companheira e no irmão dela, por não aceitar o término do relacionamento.

Ele foi preso no local de trabalho, no Bairro do Pacoval, em Macapá, pela equipe da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DCCM), na última sexta-feira (27).

A prisão preventiva foi pedida pelo delegado Bruno Braz, adjunto da DCCM, que preside a investigação. Segundo ele, o crime de feminicídio só não se consumou porque o irmão da vítima reagiu.

“A vítima contou em depoimento que no dia do fato ele, não aceitando a separação, teria jogado álcool nela e no irmão dela e em seguida tentou acender um fósforo que não funcionou. O irmão da vítima entrou em luta corporal e conseguiu evitar a tragédia fazendo com que o agressor fugisse”, revelou o delegado.

O nome do agressor não foi divulgado pelas autoridades. O processo tramita sob sigilo imposto pela Justiça.