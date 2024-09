Lucas 11

Quanto tempo você ora por dia? A oração é fundamental para a nossa conexão com o Pai. A oração deve ser a chave do dia, e a fechadura da noite. Nos Evangelhos, vemos relatos de que o próprio Filho de Deus orava muito. Em Lucas 11, vemos um dos discípulos pedindo que Jesus os ensinasse a orar. Tenha uma semana abençoada no trabalho, nos estudos e com muita saúde!