Prefeitura de Macapá gasta milhões como se fosse rica, diz Jairo Palheta

Candidato a prefeito de Macapá pelo PCO abriu a rodada do Portal SN

Do EDITOR

Extinção da Guarda Municipal e fim da terceirização são algumas propostas do candidato a prefeito de Macapá, Jairo Palheta (PCO), que abre a rodada do Portal SN com os nomes que concorrem à prefeitura da capital. Jairo escolheu como cenário da entrevista a frente do Centro de Especialidades Papaléo Paes, na zona norte, para formular críticas e propostas para a Saúde, mas sem esquecer de outros temas. Ele criticou duramente o que chamou de ‘gastança’ na prefeitura como se fosse uma cidade rica, e a concentração de contratos grandes em poucas empresas. Entrevista dada a Seles Nafes e Caio Lucas Silva (imagens).