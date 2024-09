Prêmio Flimac: concurso vai premiar os melhores poemas do Amapá

Concurso apoiado pelo Governo do Amapá premia em várias categorias.

Estão abertas até o dia 11 de setembro as inscrições para a 2ª edição do Prêmio Flimac de Poesia, uma iniciativa que busca promover a reflexão literária e valorizar a produção de autores locais.

Os interessados devem acessar o link de inscrição disponibilizado na página oficial do Festival Literário de Macapá (Flimac) no Instagram (@flimac_), onde também estão disponíveis o regulamento e outras informações pertinentes sobre o evento.

O concurso, promovido pelo Coletivo Juremas e pela Produtora Cultural ÓI Noiz Akí, conta com o apoio do Amapá Garden Shopping, Unama, Governo do Amapá, Secretaria de Cultura e do senador Randolfe Rodrigues. Os poetas selecionados terão a oportunidade de integrar uma coletânea áudio literária intitulada “Literatura, águas e Marabaixo: riqueza imaterial e natural”, com lançamento previsto para dezembro.

Regras de participação

Para se inscrever, os candidatos devem observar alguns critérios importantes, como a idade mínima de 18 anos, o uso de pseudônimo no arquivo enviado e a submissão de um poema com até 30 linhas. O regulamento completo detalha todas as orientações necessárias para garantir a participação regular no prêmio.

Coletânea áudio literária

Segundo Carla Nobre, coordenadora geral do Flimac, o tema e o formato desta edição foram cuidadosamente escolhidos para ressaltar as riquezas naturais e culturais do Amapá, destacando elementos como o Rio Amazonas e o Marabaixo, patrimônio imaterial do estado. Além disso, o formato de audiolivro foi selecionado com o objetivo de ampliar o acesso à literatura local, garantindo que mais pessoas possam ter contato com a produção literária amapaense por meio de plataformas digitais.

“Acreditamos que a literatura tem o poder de mostrar a identidade de um povo. A escolha pelo audiolivro foi estratégica, pois permite que nossa produção cultural alcance novos públicos, ampliando o reconhecimento do nosso trabalho”, afirmou Carla Nobre.

Premiação

Além de fazerem parte da coletânea áudio literária, os três melhores colocados nas categorias de Poema Escrito e Interpretação serão premiados em dinheiro. Na categoria Poema Mais Popular, apenas o primeiro lugar receberá a premiação.

O Flimac tem como objetivo não apenas reconhecer e incentivar os talentos literários locais, mas também fortalecer a identidade cultural do Amapá por meio da poesia e da literatura. A expectativa é de que o prêmio atraia um número expressivo de inscrições e contribua para a difusão da produção literária no estado.

Informações de contato

Bárbara Ribeiro: (96) 98116-5953

Thiago Soeiro: (96) 98140-4994