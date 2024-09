Presidente da Câmara lidera doações no PRD e gera crise interna

Enquanto Marcelo Dias recebeu R$ 120 mil, teve vereador que não recebeu nenhum centavo para a campanha

Por SELES NAFES

A distribuição do fundo eleitoral do PRD vem gerando conflito dentro do partido em Macapá, pela desigualdade das cotas entre os candidatos a vereador e o maior beneficiado até agora, o atual presidente da Câmara Municipal, Marcelo Dias.

Dias já recebeu R$ 120 mil do fundo do PRD este ano para conduzir sua campanha de reeleição, enquanto outros candidatos com mandatos não tiveram o mesmo privilégio. Outros R$ 3 mil são de outra doação.

O vereador Gian do NAE, por exemplo, recebeu apenas R$ 15 mil do fundo do PRD, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP).

Pior é a situação do vereador Careca, que não recebeu um centavo sequer. Fontes ligadas a essas campanhas afirmam que o tratamento tem causado desconforto interno na legenda.

No Amapá, o PRD é uma sigla, resultado da fusão entre o PTB e o Patriota no ano passado. A legenda é comandada no estado pelo empresário Kássyo Ramos.

Procurado pelo Portal SN, o presidente da legenda disse que cabe a ele decidir a quantidade de recursos para cada candidato, mas garantiu que todos foram beneficiados com dinheiro do fundo. Para ele, os dados do TRE podem estar desatualizados.

Kassyo Ramos enviou recibos assinados por Careca e uma pessoa responsável pela campanha de Gian do NAE, mas os documentos não exibem valores doados.