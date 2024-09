PRF esclarece abordagem a carro de professores em Macapá

Tiros teriam sido disparados contra o carro, segundo familiares. PRF negou envolvimento em disparos e esclareceu que ação de apoio à Polícia Federal.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu uma nota de esclarecimento neste sábado (21) na qual negou as informações que circulam nas redes sociais e grupos de WhatsApp sobre uma suposta abordagem violenta e excessiva a um carro de professores na BR-210, zona norte de Macapá.

Segundo as mensagens na internet, o veículo com professores do ensino modular que retornavam de São Joaquim do Pacuí, distrito rural de Macapá, teria sido alvejado a tiros durante uma ação policial nas proximidades do 2º Batalhão da Polícia Militar.

De acordo com os relatos nas redes sociais, os professores estavam em um carro particular, uma picape de cor branca, quando, ao perceberem a presença de outro veículo não identificado, na Comunidade do Curiaú, acreditaram estar sendo vítimas de um assalto e aceleraram em direção ao batalhão para pedir ajuda.

Somente ao entrarem na área do 2º Batalhão, teriam descoberto que se tratava de uma operação policial. As publicações relatam que os disparos atingiram o veículo e, após a abordagem, os ocupantes foram liberados.

Em resposta a essas alegações, a PRF afirmou que as informações são inverídicas e que seus agentes não efetuaram disparos durante a ocorrência. A polícia esclareceu que estava presente no local exclusivamente para prestar apoio à Polícia Federal (PF), garantindo a segurança viária e evitando congestionamentos na BR-210 enquanto a PF conduzia os procedimentos operacionais relacionados à ocorrência.

A PRF destacou ainda que, após o término das ações, sua equipe se retirou sem qualquer envolvimento direto na situação relatada.

A nota também reitera o compromisso da PRF com a transparência e a segurança no trânsito, atuando de forma coordenada com outras forças de segurança para proteger o bem-estar da sociedade.

Na página da PRF-AP no Instagram, na postagem onde foi publicada a nota de esclarecimento, o usuário @josimar466 se identificou como irmão de um dos ocupantes do veículo particular dos educadores. Ele exaltou o trabalho e a credibilidade da PF como instituição de combate ao crime, no entanto avisou que os ocupantes do carro tomarão medidas judiciais pelo que ele descreveu como “excesso desses policiais”.

“Polícia Federal é uma instituição respeitada no combate ao crime em todo Brasil…mas fatos isolados como esse não podem manchar o trabalho deles…os responsáveis tem que responder por isso. Minha irmã estava nesse veículo qdo ocorreu esse excesso desses policiais!!!! Atiraram no carro, colocaram a vida dos professores em risco e etc…, isso será judicializado e acreditamos que a justiça resolverá da melhor maneira…isso tem que ser reparado por eles…acreditamos na justiça”, comentou @josimar466.

Veja a nota da PRF na íntegra:

“Em relação às informações que estão circulando nas redes sociais sobre uma ocorrência com disparos de arma de fogo envolvendo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e um veículo suspeito, nas proximidades do 2º Batalhão da Polícia Militar, na BR-210, em Macapá (AP), a PRF esclarece que essas informações são falsas.

A PRF esclarece que esteve presente no local apenas para prestar apoio à Polícia Federal (PF), atuando na segurança viária e evitando congestionamentos na rodovia mencionada, enquanto a PF conduzia os procedimentos relacionados à ocorrência.

Após a conclusão das ações, a equipe da PRF se retirou do local, sem ter qualquer envolvimento direto com a ocorrência.

A PRF reforça o seu compromisso com a transparência e a segurança no trânsito, sempre agindo de forma coordenada com outras forças de segurança para garantir o bem-estar da sociedade”.