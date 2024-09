Procurado pela PF, Caçula pede voto ao Macapaba: ‘tentaram atrapalhar’

Com a prisão preventiva decretada, o candidato citou o amigo Jeisa, que está preso; os dois estão investigados por ligações com facção

Por LEONARDO MELO

O candidato a vereador de Macapá Luanderson de Oliveira Alves, o “Caçula”, divulgou um vídeo neste sábado (28) pedindo votos à comunidade do Macapaba, residencial na zona norte de Macapá onde moram mais de 25 mil. Acusado de envolvimento com uma facção criminosa do Estado, ele continua com a prisão preventiva decretada e está foragido.

No último dia 20 de setembro, Caçula e o então subsecretário de Zeladoria da gestão Furlan (MDB), Jesaias Silva e Silva, o “Jeisa”, foram alvos da Operação Herodes, da Polícia Federal e MPF.

Os mandados foram expedidos pelo TRE no inquérito que apura o envolvimento de facções com financiamento e apoio em campanhas eleitorais na capital. Caçula e Jeisa são acusados de intimidar moradores do Macapaba a votar em candidatos do grupo.

No vídeo que está sendo compartilhado em grupos de WhatsApp do Macapaba, Caçula diz que continua na “luta, firme e forte”, e faz referência à Operação da PF.

“A equipe do atraso tentou atrasar as nossas vidas dentro do Macapaba. Estou firme e forte para que a gente bata naquela urna e diga que nós temos candidato a vereador de dentro do Macapaba que traga melhorias para dentro do nosso habitacional”, diz ele.

“A gente tem Deus”

Também está sendo distribuído um áudio atribuído a Caçula, onde ele diz que mora há 7 anos no Macapaba, e cita o trabalho que ele teria feito junto com Jeisa (que está preso) dentro do residencial.

“A gente fez porque gosta de ver as pessoas felizes. Espalhem esse áudio para ficarem cientes do que fizeram com a gente. O pessoal do atraso tentou atrapalhar as nossas vidas, mas a gente tem Deus. Deem esse voto de confiança pra mim. Sou morador do Macapaba, e seu o que a gente passa. Logo o nosso amigo Jeisa vai estar com a gente”.