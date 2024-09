Quaest: Furlan recua, mas mantém liderança com 86%

No levantamento anterior, realizado em agosto, Furlan tinha 91%.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A segunda pesquisa Quaest, encomendada pela Rede Amazônica/Globo, sobre a intenção de votos para a prefeitura de Macapá, aponta que o atual prefeito, Dr. Furlan, recuou em relação à pesquisa anterior, mas mantém liderança, com 86% das intenções de voto na pesquisa estimulada.

No levantamento anterior, realizado no final de agosto, Furlan tinha 91% na estimulada, quando os nomes são apresentados ao eleitor. Com a margem de erro de 4 pontos percentuais, ele pode variar entre 82% e 90%.

Aline e Patrícia Ferraz, que tinham 2% na pesquisa anterior, agora aparecem com 4%, podendo chegar até 8%, considerando a margem de erro. Paulo Lemos subiu de 1% para 3%, com potencial de alcançar até 7%. Gilvan Borges caiu de 2% para 1%, com a margem de erro podendo atingir 5%. Os indecisos se mantiveram estáveis, em 1%.

Na pesquisa espontânea, onde os eleitores não recebem uma lista de candidatos, Furlan lidera com 71% das intenções de voto, podendo variar entre 67% e 75% com a margem de erro. Paulo Lemos aparece com 3%, e Aline e Patrícia Ferraz ficam empatadas com 2%.

Gilvan Borges foi mencionado, mas não pontuou, enquanto Gianfranco, Jairo Palheta e Sharon Braga não foram citados.