Quarto suspeito de matar turista do Amapá confessa crime

Crime ocorreu em uma pousada na praia do Cumbuco, em Fortaleza, no fim de julho

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Ceará anunciou ter feito a prisão do quarto suspeito de participar do assalto que terminou na morte de uma turista do Amapá na região metropolitana de Fortaleza, no fim de julho. O criminoso tem 19 anos.

O crime aconteceu no dia 29 de julho, numa pousada próxima da praia do Cumbuco, município de Caucaia. O local é bastante frequentado por turistas e possui várias pousadas.

Numa delas estava hospedado o casal vítima dos bandidos. Eles fazendo o ckeck-out quando foram rendidos pelos criminosos que sabiam que eles carregavam dinheiro, cerca de R$ 40 mil.

O britânico Phil Gray, de 38 anos, e a amapaense Mary Oliveira, de 46 anos, reagiram. Durante a luta, eles foram atingidos por vários disparos. A amapaense morreu, e Phil Gray ficou gravemente ferido, mas sobreviveu. No entanto, ficou paraplégico.

De acordo com as investigações, o dinheiro (que não foi levado) havia sido trocado em uma casa de câmbio no Bairro da Aldeota, em Fortaleza.

Um vídeo de segurança mostra que, depois da tentativa de assalto, os criminosos se reuniram numa rua próxima e trocaram de roupas para dificultar o reconhecimento.

O quarto suspeito preso já tem passagem por receptação, e é apontado como autor dos disparos. Na Delegacia de Proteção ao Turista, onde corre o inquérito, ele confessou participação no crime.

Com a nova prisão, a polícia acredita ter identificados todos os assaltantes que participaram ativamente do crime. Já foram presos: Frederico Bruno Ricarte (organizador do plano), Artur Edmundo Ferreira (guiava o carro de fuga), João Laurenio Neto (pilotava moto do assalto), Thales Sampaio (autor dos disparos).

A polícia ainda não fechou o inquérito, que agora se concentra em como o grupo ficou sabendo que o casal havia feito a conversão de dinheiro na casa de câmbio.