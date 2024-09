“Que tirem o assassino das ruas”, diz mãe de estudante morto em assalto ao velar o filho

Dona Leilana Garcia foi tomada por uma profunda dor ao velar o corpo do filho em Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Leilana Garcia, mãe de João Vitor Garcia Monteiro, o estudante de 15 anos que foi morto na segunda-feira (9) ao tentar defender as amigas durante um assalto do qual também foi vítima, fez um apelo emocionado no velório do filho.

Tomada por uma profunda dor, ela descreveu o perfil do adolescente como inteligente, amigo e um bom filho. Além de João, Leilana é mãe de outros três filhos: um jovem de 18 anos e duas meninas de 7 e 5 anos.

“Me pediram para ir ao HE [Hospital de Emergência] porque ele havia sofrido um acidente de trânsito. Eu, já agoniada em casa com as meninas, liguei primeiro para o meu marido, que trabalha em Santana, para ele vir. Depois fui ao hospital, e lá recebemos a triste notícia: ele chegou com vida, mas não resistiu”, contou Leilana.

Ela também lembrou da bicicleta que João Vitor tanto amava, levada pelo criminoso durante o assalto. O presente havia sido dado pelo pai quando o jovem completou 13 anos. Como todo adolescente, João tinha grandes sonhos.

“Ah, meu filho sonhava em ser um cyber atleta. Ele dizia: ‘Mamãe, eu vou estudar, vou ser um profissional de cyber game e vamos embora do Brasil, porque aqui é muito perigoso.’ Ele já tinha medo da criminalidade, e agora nos deixou por causa dela”, revelou a mãe, em lágrimas.

O sentimento de Leilana é de justiça.

“Estou revoltada e com uma dor enorme. Ele acabou com a vida do meu filho, e eu quero que prendam esse homem, que ele pague pelo que fez, porque hoje foi meu filho, mas amanhã pode ser o seu ou qualquer outra pessoa. Chega, tirem o assassino das ruas! Eu tenho fé em Deus que vão encontrá-lo. Que dor, meu Deus, que dor”, desabafou.

João Vitor foi morto pelo assaltante com duas facadas no peito, na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Trem, zona sul de Macapá, logo depois de sair da escola Alexandre Vaz Tavares.

O sepultamento de João Vitor será às 17h no cemitério Nossa Senhora da Conceição, que leva o mesmo nome do local onde ele perdeu a vida.