R$ 300 milhões: Empresa de aliados de Furlan ganha maior contrato da história da prefeitura

Empresa da mãe de Acácio Favacho (FOTO) ganhou licitação que teve resultado publicado no Diário Oficial

Por SELES NAFES

A prefeitura de Macapá homologou no Diário Oficial do Município o resultado da licitação de R$ 299,5 milhões, a maior de sua história, para asfaltar e requalificar ruas e avenidas da capital do Amapá.

A empresa vencedora do certame é de aliados políticos do prefeito Dr Furlan (MDB), e está registrada em nome da ex-deputada Francisca Favacho, mãe dos deputados Júnior e Acácio Favacho, ambos do MDB.

O resultado da licitação, assinado pelo secretário de Obras Cássio Cruz (o mesmo que é acusado por um empresário de pedir propinas para liberar pagamentos de obras), foi assinado no último dia 15 de agosto, e publicado no diário 15 dias depois.

O objeto do contrato com a Cimentos do Norte Comércio e Serviços Ltda (CNPJ 280173350002-12), com sede no Bairro do Marabaixo, é asfaltamento, drenagem e construção de calçadas.

Pelo CNPJ da empresa, também é possível verificar o capital da empresa é de R$ 6 milhões.