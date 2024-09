Rede Amazônica fará debate com 5 dos 8 candidatos à prefeitura de Macapá

Cenário de 2022. Emissora tradicionalmente aplica o mesmo critério da cláusula de barreira no Congresso Nacional

Por SELES NAFES

A Rede Amazônica marcou para o próximo dia 3 de outubro (uma quinta) o primeiro (e talvez único) debate de televisão com os candidatos a prefeito de Macapá nas eleições deste ano. Novamente, o mediador será o jornalista Luciano Abreu, repórter da empresa em Roraima. Em 2022, ele também foi o moderador.

Tradicionalmente, a emissora afiliada à Globo aplica o critério da cláusula de barreira no Congresso, a mesma regra que define que partidos terão direito ao fundo partidário, por exemplo.

Por essa regra, apenas os candidatos que pertencem a partidos que tenham no mínimo 5 representantes no Congresso têm o direito de participar do programa.

Nesse entendimento, foram convidados:

Aline Gurgel (REP)

Antônio Furlan (MDB)

Gilvam Borges (Avante)

Patrícia Ferraz (PSDB)

Paulo Lemos (Psol)

Representantes dos cinco candidatos estiveram em reunião recente na emissora, onde foram informados sobre as regras do debate e assinaram um documento tomando ciência do regulamento.

De acordo com o chefe de jornalismo da emissora, Arilson Freires, serão quase duas horas de debate, a partir das 22h, depois da novela Mania de Você.

Ao todo, serão quatro blocos, sendo dois com temas livres e dois com temas determinados.

“Tema livre, determinado, livre e determinado, sendo que esse último também vai ser para as considerações finais”, explicou Freires sobre a estrutura do programa.