Reincidente, homem é flagrado pelo Bope com mais de 1 mil comprimidos de ecstasy

Por OLHO DE BOTO

Militares da Rotam/Bope prenderam um traficante com 1.129 comprimidos de ecstasy nesta quarta-feira (25), no Bairro Marabaixo I, zona oeste de Macapá.

Rafael Vinicius dos Santos, de 27 anos, foi encontrado dentro de um carro cinza, modelo Gol, que estava parado no cruzamento da Avenida 6 com a Rua Ranolfo de Souza Gato. A localização foi identificada após informações repassadas pela inteligência da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Dete).

O indivíduo estava sendo investigado pela Polícia Civil do Amapá, e a abordagem aconteceu durante a Operação Protetor.

Na chegada das viaturas da Rotam, Rafael desceu do veículo, deitou-se no chão e, em seguida, seguindo as ordens dos policiais, levantou-se e colocou as mãos sobre a cabeça. Nesse momento, foram realizadas buscas pessoais e no veículo.

De acordo com o tenente Michael Castro, oficial responsável pela ocorrência, a droga sintética foi encontrada escondida no console do carro e embaixo do banco do motorista, já devidamente embalada em sacos plásticos.

“Vale ressaltar, que ele nos informou que essa droga ia ser levada para o interior, possivelmente para as festas rave, onde há um grande consumo desse entorpecente. Ele já tem passagem pelo mesmo artigo e várias investigações de droga na Polícia Civil”, destacou o tenente.

O delegado Kleyson Fernandes assumiu o caso e autuou Rafael por tráfico de drogas. Ele segue sob custódia da Polícia Civil até a audiência de custódia.