Serra do Navio: Paulinha lidera com 72,1%, aponta pesquisa F5

Pesquisa foi realizada pelo Instituto F5 entre os dias 12 e 14 de setembro

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Instituto F5 divulgou nesta terça-feira (17) mais uma pesquisa de intenção de votos no Amapá, desta vez no município de Serra do Navio, município a 220 km de Macapá. Na pesquisa estimulada, quando os nomes da disputa são apresentados ao eleitor, a atual prefeita Paulinha Santos (MDB) aparece com 72,1% da preferência dos moradores, contra 21,8% do empresário Enoque Pacheco (PP).

Não sabem ou não responderam somam 7,8%, e os que votarão em branco ou nulo chegam a 1,6%.

A pesquisa foi realizada com 308 moradores de Serra do Navio, entre os dias 12 e 14 de setembro, e registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá sob o número 09380/2024.

Na pesquisa Espontânea, quando o eleitor precisa lembrar dos nomes na disputa, Paulinha aparece com 69,2%, contra 21,4% de Enoque Pacheco.

O F5 também mediu o chamado “voto definitivo”. Do total de entrevistados, 82,8% responderam que não irão mudar de opinião na urna, e 16,2% admitiram que ainda podem mudar o voto.

Rejeição e avaliação de governo

O candidato Enoque Pacheco aparece com a maior taxa de rejeição da eleição em Serra do Navio. Apoiado pelo ex-prefeito cassado Elson Belo (Avante), ele tem 68,1%. Do outro lado, 19,2% responderam que não votam em Paulinha Santos.

O instituto também perguntou como os moradores avaliam a gestão de Paulinha Santos. Regular, Boa e Ótima somam 70,5%. Péssimo e ruim chegam a 28,2%.

A sensação de vitória também foi medida. Questionados sobre quem acham que irá ganhar as eleições, 73,4% responderam Paulinha Santos, contra 19,8% de Enoque Pacheco. Não sabem ou não responderam somam 6,8%.

De acordo com o TRE, a quantidade de eleitores em Serra do Navio é de 4.560 pessoas aptas a votar no dia 6 de outubro.