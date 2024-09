Sharon critica concursos e diz que profissionais de Macapá estão indo embora

Sharon Braga foi o sexto candidato a participar da rodada com o Portal SN

Do EDITOR

O candidato do Novo à prefeitura de Macapá, Sharon Braga, criticou o fato de profissionais formados no Amapá estarem buscando o mercado de trabalho em outros estados. Ele e a vice na chapa, a advogada Daniela Fortunato (Novo), participaram da rodada que o Portal SN está realizando com todos os candidatos a prefeito de Macapá. Os dois reconheceram que houve avanços na urbanização de Macapá, são contrários a concursos públicos e afirmaram que é preciso ir além, modernizando a capital com uso da tecnologia da informação e energia solar. A entrevista foi dada a Seles Nafes e Caio Lucas Silva.