Show de Letícia Auolly fecha a Expofeira e exalta talento dos artistas amapaenses

Por RODRIGO DIAS

A 53ª Expofeira do Amapá chegou ao fim neste domingo (8), após 11 dias de movimentação intensa no Parque de Exposições da Fazendinha, na Zona Sul de Macapá, com grande destaque para a cultura e música amapaense.

Durante o evento, os visitantes puderam conferir espaços modernos “instagramáveis”, saborear a culinária local, prestigiar artistas de renome local e nacional, fechar negócios e torcer para a eleição da Rainha da Expofeira, em uma programação variada e repleta de experiências.

O encerramento da feira, batizado de “Noite do Amapá”, contou com a apresentação da cantora Letícia Auolly e seu show “Farra da Exxxtourada”. A artista amapaense foi escolhida para fechar a programação em um gesto que simboliza a valorização dos talentos locais, mesmo sob chuva, que não afastou o público.

A secretária de Estado da Cultura, Clícia Di Miceli, destacou o prestígio dado à artista local.

“Foram onze dias de programação, com atrações nacionais todas as noites, e hoje encerramos com Letícia Auolly, uma artista amapaense de destaque. Ela representa nossa música, nossa autoestima e a qualidade dos nossos artistas”, afirmou.

Letícia, fenômeno amapaense, convidou nomes como Zé Miguel, Hanna Paulino, Gabi Amarantos e a influenciadora GKay para se juntarem ao espetáculo. Emocionada por cantar na Arena Rio Amazonas no dia de seu aniversário de 32 anos, ela descreveu o momento como um grande presente pessoal e profissional.

O palco e todos os convidados chamaram muita atenção, mas o destaque também estava na plateia. O fã clube “Central Letícia Auolly” é um exemplo do amor e do respeito que os amapaenses têm pela artista.

A microempreendedora, Hilary Barbosa Monteiro, de 21 anos, conta que a organização do grupo para acompanhar a cantora é bem intensa. Juntos, os fãs fazem cartazes, confeccionam camisas e comentam em todas as publicações nas redes sociais. Para assistir ao show na Expofeira, foi organizada uma caravana com 3 ônibus que levou os integrantes do fã clube até o Parque de Exposições.

“Pra quem acompanha a Letícia há muito tempo sabe o esforço e o amor dela pelo Amapá. Essa oportunidade que o governador deu dela encerrar a Expofeira deixa nós como fãs muito emocionados e gratos a Deus por tudo que ele tem feito na carreira dela até hoje. Eu como fã me sinto muito feliz por tudo que ela vem conquistando”, disse Hilary.

11 dias de programação

Iniciada em 29 de agosto, a Expofeira contou com uma estrutura ampliada, com novos espaços para exposições e mudanças nas áreas de shows e rodeio. A feira também apresentou grandes atrações nacionais, como Bruno e Marrone, Wesley Safadão, Luan Santana, Pabllo Vittar e Nattanzinho, além de Letícia Auolly.

Mais de 1,5 mil empresas tiveram a oportunidade de expor seus produtos, enquanto o Aquário da Inovação ofereceu um espaço dedicado ao conhecimento científico. O parque de diversões, sempre popular entre crianças e adolescentes, trouxe a novidade da gratuidade aos domingos e para crianças com TEA, conforme a Lei n° 2.064, de 2023.

Rainha

A escolha da Rainha da Expofeira aconteceu no domingo (1) no Palco da Rainha com a participação de 12 candidatas. Maria Rosa, representante da Secretaria de Estado da Educação, levou ao palco a magia da arte circense e garantiu além da coroa, o prêmio de R$ 10 mil. Maiane Nunes e Mickaelly Medeiros foram nomeadas Princesas ao conquistarem o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Recorde

O cantor Nattanzinho foi a atração nacional responsável por atrair o público recorde à Expofeira em 2024. O número de pessoa que saíram de casa e pelo menos tentaram chegar ao Parque de Exposições da Fazendinha impressionou nas fotos e em postagens nas redes sociais.

O show durou cerca de 2 horas, no entanto, há relatos de pessoas que só conseguiram chegar ao local após o final da apresentação devido ao intenso fluxo de carros.

Já quem conseguiu chegar até o evento, cantou junto hits como “Amor na Praia” e “Tem Cabaré essa Noite”. A apresentação ficou marcada na mente do grande público que lotou a arena Rio Amazonas, deixando saudade e expectativa para a próxima edição de um dos eventos mais tradicionais do calendário amapaense.