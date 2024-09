Sindicato desmente Furlan e diz que sucateamento do transporte iniciou com ele

Prefeito disse em programa de rádio que Macapá tinha 40 ônibus no início de seu governo, quando tinha 162 veículos

Por SELES NAFES

A afirmação feita pelo prefeito de Macapá Dr Furlan (MDB), de que Macapá tinha apenas 40 ônibus em circulação no início do mandato dele, em janeiro de 2021, foi desmentida nesta quarta-feira (18) pelo Sindicato das Empresas de Transportes Públicos do Amapá (Setap). As alegações foram feitas em um programa de rádio de Macapá, pela manhã.

Em nota divulgada à imprensa após o programa, o Setap disse lamentar a “forma vil, aleivosa e pusilânime com que o prefeito Furlan se referiu às empresas de ônibus”, e que desde o início de sua gestão começou o processo de sucateamento do transporte coletivo na capital.

De acordo com o sindicato, o objetivo foi criar um cenário necessário para “favorecer a entrada de empresas criadas a toque de caixa”, referindo-se à Nova Macapá. A empresa entrou em janeiro deste ano com 40 ônibus antigos, e somente agora está colocando 20 veículos novos.

“Em três anos, a atual gestão reduziu de 162 para 40 o número de ônibus e fracassou em duas tentativas de promover chamamento público, pois a tarifa é defasada e não há segurança jurídica em razão de tantos episódios em investigação relacionados à fraude processual e fraude à licitação”.

O Setap informou que aguarda julgamento de recurso no Tribunal de Justiça no processo de fraude na licitação do sistema de bilhetagem. Em julho, a justiça mandou encerrar a intervenção municipal nas empresas.