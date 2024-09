Suspeito de assalto resiste à prisão e tenta tomar arma de policial

Criminoso entrou em luta corporal com os agentes durante a abordagem.

Da REDAÇÃO

Um homem de 28 anos suspeito de integrar um grupo criminoso envolvido em um assalto a um estabelecimento comercial na zona sul de Macapá deu muito trabalho para a Polícia Civil ao resistir à prisão e ainda tentar desarmar um agente.

O caso ocorreu quando agentes da Delegacia Especializada nos Crimes contra o Patrimônio (DECCP) foram cumprir, ontem (5), o mandado de prisão contra o suspeito. Segundo a polícia, o roubo ocorreu há três meses, na Avenida Equatorial, Bairro Marco Zero, em Macapá. Ele foi identificado como um dos integrantes do grupo criminoso que assaltou o caixa e clientes do empreendimento.

O assalto foi marcado pelo uso de extrema violência, com os criminosos usando facões e armas de fogo para intimidar clientes e funcionários.

Ontem, no momento da abordagem, ele tentou tomar a arma de um dos policiais, resultando em uma intensa luta corporal. Durante a luta, a arma de fogo foi disparada, atingindo o pé do suspeito.

Mesmo ferido, o homem não se rendeu. Ao notar que a janela do quarto estava aberta, pulou pelo vão e tentou fugir por uma área de mata próxima. Os policiais civis iniciaram uma perseguição imediata, seguindo a trilha de sangue deixada pelo suspeito, conseguindo localizá-lo e capturá-lo poucos minutos depois.

“Foi uma operação de risco, mas conseguimos garantir a captura de um dos integrantes desse grupo que tem aterrorizado a região”, destacou o delegado Leandro Vieira Leite.

A Polícia Civil continua as investigações e já identificou outros membros do grupo criminoso.