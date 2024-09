Suspeito de furtar arma de policial morre em confronto com a PM

Tiroteio ocorreu no conjunto habitacional Mucajá, no Bairro Beirol, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Marcelo Borges Madureira, ex-detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), de 21 anos, morreu durante um confronto armado contra militares do 1º Batalhão da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (9), no conjunto habitacional Mucajá, no Bairro Beirol, zona sul de Macapá.

De acordo com as investigações da PM, além de já ter cumprido pena por tráfico de drogas, Madureira teria furtado, em 2023, uma arma de fogo de dentro de um carro pertencente a um policial.

O responsável pela ocorrência também desmentiu rumores que circulavam em grupos de WhatsApp, afirmando que o suspeito não tinha envolvimento com a morte do estudante João Vitor da Silva Monteiro, de 15 anos, assassinado ontem (9) por um assaltante horas antes na Praça Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Trem.

Sobre a troca de tiros, os policiais relataram que chegaram ao conjunto Mucajá após denúncia de um transeunte, informando que um integrante de uma facção criminosa estaria armado e comercializando drogas em frente a um dos blocos do residencial.

Ao chegarem ao local, foram atacados e precisaram revidar. Com o atirador, além da arma usada no confronto, foram encontradas várias porções de entorpecentes.