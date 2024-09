‘Tesoureiro’ de facção que determinava lei do silêncio morre em tiroteio com a polícia

Confronto ocorreu no habitacional São José, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem com antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas morreu na manhã desta terça-feira (3) em um confronto com a Companhia de Operações Especiais (COE) do Bope. A ação policial teve apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) e do Grupo Tático Aéreo (GTA).

Railson Dias Ferreira, conhecido como Frederico, era apontado como uma das lideranças da facção Família Terror do Amapá. Segundo a polícia, dentro do grupo criminoso ele exercia a função de ‘tesoureiro’, responsável por recolher o dinheiro da “caixinha” – contribuições mensais dos membros do grupo criminoso que financiam compras de armas e o tráfico de drogas.

Frederico foi cercado pelos militares em seu apartamento no Habitacional São José, na zona sul de Macapá. De acordo com o capitão Alan Miranda, a equipe da COE foi acionada após informações de que Railson estava intimidando moradores e tentando impor a lei do silêncio na região. Durante a abordagem, o suspeito, armado, se recusou a atender as ordens policiais e atirou contra os agentes, que revidaram, resultando na morte do criminoso.

Segundo o capitão Bryan Fonseca, do GTA, foram encontrados no apartamento do suspeito vários celulares e uma quantia significativa de dinheiro, que serão apresentados à Polícia Civil.

“A segurança pública está atenta e presente nas ruas com a Operação Protetor, envolvendo diversas forças de segurança, como o COE, Choque, Rotam e unidades de área, além da Polícia Civil. As investigações continuam para elucidar todos os fatos”, afirmou o capitão Fonseca.