Transtornado, homem destrói carros e ameaça pessoas ‘sem motivo’ em Santana

Raimundo Roberval foi preso após os danos e a polícia descobriu que ele estava com mandados de prisão em aberto.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Raimundo Roberval Gomes Soares, de 35 anos, com mandados de prisão em aberto por furto, roubo e falta de pagamento de pensão alimentícia, foi preso no último fim de semana, no município de Santana, a 17 km de Macapá, após ser flagrado agindo de forma criminosa.

No registro, Raimundo aparece com uma pedra grande na mão, que arremessa contra um veículo estacionado. A pedra atinge o vidro, mas não o quebra de imediato. Em uma segunda tentativa, ele consegue estilhaçar o vidro. Insatisfeito, pega um pedaço de madeira e danifica outras partes do carro.

Segundo o tenente Nilo Silva, do 4º BPM, o proprietário do veículo informou que o infrator agiu sem motivo aparente. Outro carro também foi danificado por Raimundo, que quebrou o veículo estacionado em via pública.

Populares denunciaram os danos materiais e relataram que Raimundo estava ameaçando transeuntes e motoristas.

Quando a equipe policial chegou ao local, o infrator fugiu, invadindo residências próximas. Após um cerco, ele foi preso e conduzido ao Ciosp de Santana, onde está à disposição da Justiça.