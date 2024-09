Universitário morre ao cair de caixa d’água

Caso ocorreu nesta manhã de quarta, no Conjunto Macapaba, na zona norte da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

As Polícias Civil e Científica começaram a investigar a morte de um jovem de 21 anos que caiu do reservatório de abastecimento de água tratada do Conjunto Macapaba, na zona norte da capital do Amapá, na manhã desta quarta-feira (25).

O rapaz foi identificado como o universitário Carlos Maurício dos Santos Vilhena. Ele era morador da comunidade, onde morava com os pais.

A Polícia Civil esteve no local e acompanhou os trabalhos da perícia. Entre outros esclarecimentos, a investigação quer saber como é a segurança para acessar o reservatório, que é gerenciado por empresa de água tratada e esgoto no Amapá.

No local, o Portal SN apurou que na noite de ontem, Maurício pegou sua bicicleta e saiu de casa e só foi encontrado morto pela manhã. À polícia, um parente disse que ele era um rapaz estudioso e bom filho, mas teria começado a andar em “má companhia” nos últimos meses.