Vazamento de esgoto da CSA ameaça biodiversidade em reserva ambiental

Vazamento de esgoto bruto pela galeria diretamente no igarapé da Revecom, em Santana, a 17 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um incidente ambiental está colocando em risco um santuário da fauna amapaense, a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Revecom. Localizada no município portuário de Santana, a 17 km de Macapá, o lugar abriga mais de 300 espécies diferentes de animais.

No dia 19 de agosto de 2024, durante uma vistoria realizada pelo biólogo Artur Lagoia Fonseca de Miranda, foi constatado um vazamento de esgoto bruto que está contaminando a microbacia do igarapé da Mangueirinha, dentro dos limites da reserva.

O problema foi identificado em dois pontos de visita da rede de esgoto nas proximidades do hospital da Vila Amazonas, onde o entupimento nos dutos causou o extravasamento de esgoto diretamente na galeria que alimenta o igarapé.

O biólogo foi acompanhado por um funcionário do hospital, que relatou ter informado a Companhia de Saneamento do Amapá (CSA) sobre a situação há mais de dez dias. No entanto, até o momento, nenhuma ação foi tomada pela CSA para resolver o problema.

Contudo há indícios de que a situação seja ainda mais alarmante. Relatos de outros funcionários do hospital dariam conta de que o vazamento estaria ocorrendo há mais de dois meses.

O vazamento já está causando impactos na biodiversidade local. Segundo o relatório do biológo, a microbacia do igarapé da Mangueirinha, que desempenha um papel crucial para diversas espécies, está sofrendo com a deterioração da qualidade da água, ameaçando a sobrevivência de espécies que dependem diretamente do ecossistema das Revecom.

Especialistas da RPPN Revecom alertam que, se medidas urgentes não forem tomadas, o impacto ambiental poderá ser irreversível, colocando em risco não apenas a biodiversidade local, mas também as comunidades que dependem desse recurso natural.