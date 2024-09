Veja a programação do Festival Equinócio que começa hoje com show de Nando Reis

Complexo turístico do Meio do Mundo vai sediar a programação com shows nacionais, atrações locais, rapel, tirolesa e desfile de moda.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Festival Equinócio 2024, promovido pelo Governo do Amapá, começa nesta sexta-feira (20), e vai até domingo (22), no Monumento Marco Zero do Equador e no Sambódromo de Macapá.

Celebrando a chegada da primavera e o fenômeno do equinócio, o evento contará com shows de Nando Reis, Jão e atrações locais.

Além de fomentar o turismo, o festival inclui visitas monitoradas, apresentações culturais, exposições e uma feira de artesanato e gastronomia. Coordenado pela Setur, o evento tem apoio de emendas do senador Randolfe Rodrigues e do deputado estadual Rodolfo Vale.

O festival celebra o fenômeno do equinócio, que ocorre quando os raios solares incidem diretamente sobre a Linha do Equador, fazendo com que os dois hemisférios do planeta recebam a mesma quantidade de luz e de escuridão.

O festival conta ainda com visitas monitoradas, apresentações de marabaixo, batuque, escolas de samba, exposições artísticas e feira de artesanato e gastronômica.

Programação

Sexta-feira, 20

Local: Sambódromo

19h – Feira gastronômica;

19h – Feira de artesanato;

20h – Hanna Paulino;

22h – Nando Reis;

DJ Pirão.

Sábado 21

Local: Sambódromo

19h – Piratas Estilizados

19h30 – Boêmios do Laguinho

20h – Maracatu da Favela

20h30 – Piratas da Batucada

21h – Tudo ou Nada

22h – Os Moreiras

23h30 – Artur Loran

DJ Sávio MT

Domingo, 22

Local: Monumento Marco Zero

9h – Apresentação do grupo de marabaixo Azebic;

9h – Stand de turismo do Sebrae: jogo de tabuleiro com roteiros turísticos locais e simulação em caiaque com óculos de realidade virtual;

9h – Stand de Moda: coleções cápsulas com o tema Equinócio da Primavera;

9h – Stand do afroturismo: vendas de artesanato e elementos afro;

9h – Stand da Associação de Velejadores do Amapá: exposição de equipamentos

9h – Exposição de meteoritos, rochas e crateras e observação de telescópio solar;

9h – Planetário digital da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia;

9h – Gastronomia e artesanato amapaense;

9h – Tirolesa;

9h – Parede de escalada;

9h – Rapel;

9h – Visita do grupo GPB (Guias pelo Brasil), com mais de 40 guias de turismo;

9h – Visitas guiadas no Monumento Marco Zero do Equador;

9h30- Chegada dos ciclistas do Passeio Cicloturístico Equinócio;

9h44 – Ápice do fenômeno do Equinócio da Primavera, quando ocorre a passagem das estações, com rapel do Corpo de Bombeiros Militar;

10h – Música: violão e voz de Jô Freitas e Ed Jacques;

16h – Apresentação da escola de samba Império do Povo;

17h – Banda Afrobrasil;

18h – Desfile de Moda: coleções cápsulas explorando o tema Equinócio;

19h – Mauro Cota;

20h – Encerramento da programação no Monumento Marco Zero.

Local: Sambódromo

19h – João Amorim

21h – Jão

DJ Felipe Alme