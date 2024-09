Veja relembra sobrevoo de Kadett sobre a “Praça da Propina”

CORRUPÇÃO NO AMAPÁ

CORRUPÇÃO NO AMAPÁ

Operação da PF na capital repercutiu na imprensa nacional

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

A revista Veja relembrou uma peça da campanha eleitoral do prefeito de Macapá, Dr Furlan (MDB), que ganhou relevância após a operação da Polícia Federal que investiga fraudes e pagamentos indevidos na obra da Praça Jacy Barata Jucá, agora apelidada nas redes sociais de “Praça da Propina”. Na peça publicitária da campanha, ele e a primeira-dama, Rayssa Furlan (Podemos), sobrevoam em um carro modelo Kadett a praça, que está no centro das investigações.

A Praça Jacy Barata Jucá, que custou R$ 10 milhões e foi inaugurada em junho deste ano, é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga o pagamento de propinas durante a execução da obra. A PF acredita que já indícios de pelo menos R$ 500 mil em propinas, cobradas em 20% sobre o valor da medição.

O secretário de Obras de Macapá, Cássio Cruz, foi um dos principais alvos da operação, mas, mesmo diante das investigações, a administração municipal optou por mantê-lo no cargo.

O vídeo de campanha que mostra o prefeito e sua esposa voando sobre a praça gerou repercussão nas redes sociais da campanha, mas hoje voltou a chamar a atenção do público após a operação da PF que cumpriu 10 mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (19), na prefeitura, residência do prefeito e de empresários, entre eles o deputado estadual Júnior Favacho (MDB).

A gestão municipal reforçou que está à disposição para colaborar com as autoridades e garantiu que a Caixa Econômica Federal fiscalizou todo o processo de execução da obra, reiterando que o compromisso da administração sempre foi com a transparência e a lisura dos atos públicos.