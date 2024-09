Via paralela pode desafogar o trânsito na Duca Serra

Nova via de 500 metros construída pelo governo deve aliviar congestionamentos em ponto crítico da rodovia

Da REDAÇÃO

Uma via paralela de 500 metros ao longo da Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá e Santana, deve reduzir o tráfego intenso no trecho próximo ao bairro Cabralzinho, onde há escolas e condomínios. A via, que está sendo pavimentada e sinalizada, é parte de um pacote de melhorias que inclui a duplicação da rodovia, rotatórias e passarelas pelo governo do Estado.

A obra é coordenada pela Secretaria de Estado de Transporte (Setrap) e, segundo o governo, a nova pista estará disponível ainda em setembro de 2024. Além de desafogar o trânsito, ela proporcionará mais segurança e rapidez para quem trafega pelo local.

A Rodovia Duca Serra é uma das principais vias de ligação entre as cidades de Macapá e Santana e a intervenção no trânsito atende a uma demanda antiga da população local, que sofre com engarrafamentos diários.

A via paralela foi planejada para desviar o fluxo, sem interferir nas obras de duplicação que já estão em andamento na rodovia principal.

De acordo com o secretário de Transportes, Marcos Jucá, os motoristas sentirão o impacto positivo dessa mudança imediatamente após a conclusão da obra.