Vítima de taxista pagou R$ 3 mil por corrida de R$ 30,00

Polícia Civil do Amapá cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra suspeitos do "Golpe da Maquininha"

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Estado do Amapá prendeu, nesta quarta-feira (18), um taxista de 33 anos acusado de aplicar o chamado “golpe da maquininha”.

A prisão foi realizada pela 9ª Delegacia de Polícia da Capital, após o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Vara de Garantias. Além do taxista, um cúmplice de 29 anos também foi preso, ambos acusados de estelionato.

Segundo as investigações, os suspeitos enganavam passageiros com uma estratégia: o taxista inseria valores muito superiores ao custo real das corridas no momento do pagamento via maquininha de cartão.

Um dos casos mais recentes envolveu um passageiro que deveria pagar R$ 30,00, mas teve R$ 3 mil debitados de sua conta. Durante a transação, o taxista distraía a vítima, desviando sua atenção para concluir o golpe, segundo informou o delegado Nixon Kennedy.

Após o registro da ocorrência, a 9ª DP reuniu relatos de ao menos cinco vítimas que passaram por situações semelhantes.

Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados para audiência de custódia.