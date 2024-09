Voluntários retiram 4 toneladas de lixo de cartão postal de Macapá

Resíduos foram retirados de um trecho de 500 metros do Rio Amazonas, na orla do Bairro Perpétuo Socorro.

Por RODRIGO DIAS

Cerca de quatro toneladas de resíduos sólidos foram retiradas manualmente de um trecho de 500 metros do Rio Amazonas, na orla do Bairro Perpétuo Socorro, em Macapá.

A ação foi realizada pelo Ibama e pelo projeto Rio Amazonas Limpo e Saudável, em parceria com outros órgãos ambientais e instituições de ensino, na manhã desta terça-feira (17).

Segundo Nayara Araújo, coordenadora de educação ambiental do Ibama, o evento fez alusão ao Dia Mundial de Limpeza de Praias, Rios e Lagoas. O objetivo é conscientizar sobre a preservação ambiental e a destinação correta de resíduos sólidos.

“Sabemos que uma grande quantidade de lixo é despejada todos os dias no Rio Amazonas, e temos um plano de ações para estimular a conscientização ambiental na comunidade. A orla é o cartão de visita da cidade, e queremos mostrar o impacto do lixo retirado em uma manhã para que a população entenda o quanto isso afeta o rio. Não pode ser uma prática comum, pois traz prejuízos para a vida”, afirmou Nayara.

Entre os materiais recolhidos estavam garrafas PET e de vidro, pneus, madeiras, móveis e outros resíduos. Sandra Torrinha, inspirada pelo exemplo do pai, criou a iniciativa de plantar coqueiros na orla em 2011 e, posteriormente, iniciou as ações de limpeza do rio junto com seu irmão, já realizando 15 edições do projeto Rio Amazonas Limpo e Saudável.

“Quando contamos com o apoio de máquinas, conseguimos recolher até 16 toneladas. Hoje, estamos com 25 parceiros aqui, incluindo a PM e a Promotoria do Meio Ambiente, mas o trabalho está sendo feito manualmente. Queremos que as pessoas se conscientizem e deixem de sujar a área. Vamos realizar mais uma ação no dia 18 de novembro”, detalhou Sandra.

Todo o material recolhido será levado para o aterro sanitário, e parte dele será destinada à reciclagem.