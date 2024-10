16º Amapá Jazz inicia com apresentações gratuitas de artistas locais e nacionais

Serão três dias de programação em frente a Casa do Artesão, no Complexo Turístico Beira-Rio, Centro de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Com o apoio do Governo do Estado, começou ontem (24) o 16º Amapá Jazz Festival. O evento é realizado em parceria com a Associação Artística Cultural Ói Nóiz Akí, e coordenado pelo cantor, compositor e produtor amapaense Fineias Nelluty.

O Festival é gratuito e segue até sábado (26), em frente à Casa do Artesão, no Centro de Macapá, com apresentações de saxofonistas, pianistas e cantores de prestígio. O evento visa possibilitar que mais amapaenses conheçam o jazz e valorizar aqueles que vivem da música e para incentivar o público a consumir o que está sendo produzido aqui.

O Amapá Jazz Festival já é uma tradição no estado, com ocupação de espaços públicos integrando artistas nacionais e a potência musical amapaense em um evento gratuito, para toda a família. Confira a programação:

Quinta, 24

19h Amazon Music

20h Israel Cardoso

21h Coletivo Tapajós, 22 horas Jam Jazz na calçada.

Sexta, 25

19h Zé Maria Cruz

20h Ivan Mazuzi

21h Cristóvão Bastos, Renato Braz e Patrícia Bastos

22h Ney Conceição.

Sábado, 26

19h Grupo Score

20h Marrecos Land e Vanessa Moreno

21h Apresenta Sentido, com participação de Tarcísio Santos

22h Brenda Mello.