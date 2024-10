6,8 mil processos de CNHs podem ser extintos e motoristas terão que recomeçar do zero

Segundo o Detran do Amapá, os candidatos iniciaram o processo e não deram continuidade.

Mais de 6,8 mil processos para obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) serão cancelados no Amapá, caso os responsáveis não reativem a tramitação do documento até 31 de dezembro.

A extinção do processo incide diretamente no bolso e no tempo dos condutores, que além de recomeçar todo o procedimento do zero, ainda terão que pagar todas as taxas novamente.

O aviso foi dado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amapá e vale para abertura de processos entre janeiro de 2019 a dezembro de 2023. Segundo o órgão, os prazos de processos pendentes de conclusão atualmente chegaram a ser adiados por várias vezes em função da pandemia da Covid-19.

O Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach) é composto de várias etapas para obter a CNH. Com o vencimento, será necessário abrir um novo processo e as taxas pagas não poderão ser aproveitadas.

Após a abertura do Renach, o candidato deve cumprir as etapas de exames médicos, curso teórico, prova teórica, curso prático e prova prática de direção veicular – última fase para a obtenção do documento.

Como consultar seu processo

Para consultar a situação do Renach, o cidadão pode acessar o site do Detran Amapá, clicar na aba “Habilitação”, em seguida “Acompanhe seu processo”. Ao preencher o Cadastro de Pessoa Física e a data de nascimento, o usuário encontrará informações sobre as etapas que restam serem concluídas.

No atendimento presencial, o cidadão também pode receber informações na sede do órgão das 7h30 às 13h30, na Rua Tancredo Neves, bairro São Lázaro, em Macapá. As informações também podem ser consultadas pelo cidadão diretamente nos Centros de Formação de Condutores.