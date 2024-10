Acusado de estuprar enteada é preso no Maranhão após 16 anos

Por RODRIGO DIAS

Um homem acusado de estuprar sua enteada de 9 anos, em 2008, na cidade de Macapá, foi preso nesta sexta-feira (18), durante uma operação conjunta das polícias civis do Amapá e do Maranhão.

Enéias Massimo da Silva, hoje com 67 anos, estava foragido desde que conseguiu responder ao processo em liberdade e, posteriormente, fugiu do estado. As investigações da época revelaram que Enéias abusou da enteada até que ela completasse 12 anos.

Apesar de ter sido preso inicialmente, o crime não ocorreu em flagrante, o que garantiu ao acusado o direito de responder em liberdade. No entanto, ele aproveitou essa condição para fugir, o que levou a justiça a decretar sua prisão preventiva.

Após anos de buscas, o delegado Bruno Braz, da Delegacia de Crimes Contra a Mulher, informou que as autoridades conseguiram localizar Enéias na cidade de Presidente Dutra, no interior do Maranhão.

“Ele estava se refugiando lá e, com o apoio da Polícia Civil daquele estado, conseguimos cumprir o mandado de prisão na manhã de hoje. A justiça será informada sobre a prisão e o processo deverá seguir sua tramitação normal”, disse Braz.