Alcoolizado, condutor sem CNH causa engavetamento no centro de Santana

Sinistro foi registrado na noite desta segunda-feira (7), em uma das vias mais movimentadas da cidade a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um acidente de trânsito causou grande susto aos pedestres que transitavam pela Rua Ubaldo Figueira, entre as Avenidas Brasília e Maria Colares, no Centro de Santana, município a 17 km de Macapá.

O condutor de um Prisma preto perdeu o controle e colidiu com a traseira de uma picape Strada, que estava estacionada. O impacto causou um engavetamento: a Strada atingiu um Kwid, que conseguintemente colidiu com um Ágile, todos estacionados em fila indiana.

O acidente ocorreu em frente a uma faculdade, em horário de grande movimentação, assustando alguns alunos que estavam no local. Imagens de câmeras de monitoramento que circularam nas redes sociais mostram o momento em que o veículo preto atinge com força a traseira da picape prata.

O motorista do carro preto precisou de atendimento médico. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi acionada e o encaminhou ao Hospital de Emergências de Santana.

A Polícia Militar não divulgou os nomes dos envolvidos no acidente, mas confirmou que o condutor do veículo causador do acidente não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, o teste de alcoolemia apontou 0,78 mg/l de álcool no sangue, o que configura crime de trânsito, conforme a legislação brasileira.

Após ser atendido no hospital, o motorista foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana.