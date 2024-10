Aliados de Davi Alcolumbre conquistam 10 prefeituras

Dos 10 prefeitos eleitos e reeleitos, apenas Bala Rocha é do PP; o restante é filiado ao União Brasil

Por SELES NAFES

O senador Davi Alcolumbre (União) não teve muito o que reclamar dessas eleições. Ele conseguiu o feito de ver eleitos 10 dos 16 prefeitos do Amapá. Com exceção de Bala Rocha (PP), todos os gestores eleitos e reeleitos são do União Brasil.

Veja abaixo os prefeitos eleitos com apoio do senador:

Vitória do Jari reelegeu Ary Duarte (União), com 67% dos votos

Tartarugalzinho reelegeu Bruno Mineiro (União) com 71%

Santana reelegeu Bala Rocha (PP) com 66%

Pracuúba elegeu Júnior Leite (União), com 66%

Pedra Branca elegeu Marcelo Pantoja (União), com 70%

Mazagão elegeu Chico Nó (União), com 53%

Laranjal do Jari elegeu Teddy (União), com 71%

Itaubal elegeu Jaisom (União), com 64%

Ferreira Gomes elegeu Alessandro Brazão (União), com 40%

Amapá elegeu Kelly Lobato (União), com 50%