Anta se recusa a deixar comunidade, destrói jaula e frustra resgate

Apesar dos esforços, o resgate de Fred, que vive entre os moradores como um animal de estimação, não teve sucesso e o animal continua na comunidade.

Por OLHO DE BOTO

A história de Fred, uma anta de 3 anos e 280 kg que se tornou o xodó da comunidade do Lago do Ajuruxi, no município de Mazagão, ganhou novos capítulos nesta semana com duas tentativas de resgate realizadas pelo IBAMA, o ICMBIO e a Polícia Militar do Amapá. Apesar dos esforços, o resgate de Fred, que vive entre os moradores como um animal de estimação, não teve sucesso e o animal continua na comunidade.

As operações ocorreram na terça e quarta-feira, com a equipe tentando retirar Fred em uma gaiola de madeira, que foi colocada na caçamba de uma picape do IBAMA. No entanto, a jaula não resistiu ao tamanho e à força da anta, que acabou destruindo a estrutura e retornando à comunidade. O animal, que sempre foi dócil, voltou a interagir com os moradores e até brincou com as crianças após a falha no resgate, deixando claro que não quer ir embora.

Elisama França, que cuida de Fred desde que ele era filhote, chorou ao ver a anta sendo colocada na jaula. Emocionada, ela contou a história do vínculo que se formou entre eles.

“Crio o Fred desde que ele era criança, quando pegaram ele no mato. Cuidei da ferida dele e, quando ele ficou sarado, achamos que ele iria embora, mas ele se acostumou e nunca foi”, disse Elisama. Porém, apesar do carinho, ela reconhece que a presença de Fred tem causado problemas na comunidade: “Ele destrói as plantações, come muito. A gente não tem condição de pagar pelos prejuízos, então é melhor que ele vá”.

A preocupação com Fred não se limita aos danos causados às plantações. Sua segurança e bem-estar também estão em jogo, já que, como o maior mamífero terrestre do Brasil, ele necessita de cuidados e de um ambiente apropriado.

Mesmo com a tentativa de removê-lo para um parque em Macapá, onde estaria mais seguro, a logística tem se mostrado complicada. Além do tamanho do animal, a gaiola utilizada na operação não foi suficiente para contê-lo e as dimensões da picape não suportam o tamanho da anta.

Agora, o IBAMA está reavaliando suas estratégias para garantir que Fred seja transferido de forma segura para um local adequado. Enquanto isso, a comunidade, apesar dos prejuízos, continua a conviver com o animal que se tornou parte da rotina local.

Fred tem comportamento ‘amigável’ e hábito de invadir o campo de futebol para brincar com as crianças. Ele é querido, mas sua permanência gera dilemas. A comunidade, dividida entre o carinho pelo animal e as dificuldades geradas pela sua presença, aguarda uma solução definitiva das autoridades.