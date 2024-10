Ao retornar à cadeia por estupro, detento é assassinado no ‘Pavilhão Seguro’

Manoel Nazareno de Freitas chegou a ficar preso por tráfico, saiu, mas retornou após ser preso por crime sexual

Por OLHO DE BOTO

Um detento que tinha passagens por tráfico de drogas e estupro acabou sendo assassinado, na manhã deste sábado (5), dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), localizado no Bairro Cabralzinho, na zona oeste de Macapá.

O corpo de Manoel Nazareno Cardoso de Freitas foi encontrado todo ensanguentado e com muitas marcas de estocadas, na ala de um pavilhão batizado de “Seguro”.

A vítima teria sido atacada por outros presidiários, mas a autoria do homicídio e a motivação ainda são desconhecidas.

Contudo, o Portal SN apurou que ele tinha saído recentemente do presídio onde passou um tempo cumprindo pena por tráfico. No entanto, acabou retornando à prisão após ser preso por estupro.

A Polícia Civil do Amapá foi comunicada e o caso agora passa a ser investigado pelo delegado Paulo Moraes, da Especializada em Crimes Contra a Pessoa ( Decipe).