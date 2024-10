Após assalto em residência, bandido é morto em confronto com a Rotam

Roubo ocorreu no Ramal dos Promotores, às margens da Rodovia Josmar Pinto

Por OLHO DE BOTO

Três assaltantes invadiram uma residência localizada na zona sul de Macapá e, durante a fuga, um deles foi morto em troca de tiros com o Bope.

O assalto ocorreu na tarde deste sábado (26), no Ramal dos Promotores, às margens da Rodovia Josmar Chaves Pinto. Os criminosos utilizaram uma área de mata no Bairro das Pedrinhas como rota de fuga. Quando a polícia chegou ao local, o trio já havia escapado com alguns pertences das vítimas.

A dona da casa relatou que os ladrões estavam armados e, a todo momento, perguntavam sobre armas e um cofre, o qual ela afirmou não possuir. Eles então decidiram levar uma quantia em dinheiro, um televisor, celulares e uma motosserra.

“Estavam na casa a filha do proprietário, uma senhora e mais três funcionários. Estavam atrás de um cofre e armas de fogo, mas o proprietário disse que não tinha”, comentou o sargento B. Gonçalves, da Rotam.

Após cerca de 30 minutos de buscas pela mata, já nas proximidades do canal das Pedrinhas, os suspeitos foram avistados carregando os objetos roubados. Segundo o comandante da equipe policial, mesmo após se identificarem como agentes das forças de segurança pública, os suspeitos abriram fogo contra os militares da Rotam, resultando em um confronto.

Assalto em loja

Angleson Soares de Barros, de 21 anos, estava armado com um revólver calibre 38 e teve o óbito confirmado no local pelo Samu. Os outros criminosos abandonaram parte dos itens roubados e conseguiram fugir sem serem identificados.

Ainda de acordo com a polícia, Angleson é o indivíduo de boné branco flagrado por uma câmera de segurança em 26 de janeiro, durante o assalto a um estabelecimento comercial em companhia de outros comparsas.