Após ataques homofóbicos, Poetas Azuis decidem processar haters

Alguns comentários foram criminosos, classificou Pedro Stkls

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Os cantores e compositores do grupo Poetas Azuis, de Macapá, foram alvos de ataques homofóbicos gravíssimos nas redes sociais do Portal SN. Os internautas preconceituosos, no entanto, não esperavam que eles próprios seriam alvos de outros internautas indignados com o nível de hostilidade e imbecilidade.

A postagem tinha o link de uma reportagem veiculada no SN, informando que a dupla formada por Thiago Soeiro e Pedro Stkls faria um recital ontem (11) no município de Santana, no Circuito Sesi Cultural.

Os primeiros comentários postados foram tão absurdos que nem merecem ser reproduzidos aqui. O mais importante foi a reação da parte consciente da sociedade que está cada vez mais disposta a se levantar contra esses tipos de ataques.

Apenas no Facebook, a postagem teve 248 comentários e mais de 549 curtidas.

Um dos comentários contra o ódio foi postado por Zé Miguel:

“Gente do céu! Não deixo de me espantar com manifestações tão preconceituosas, untadas de um moralismo cínico de gente, quando não estão à vista, cometem verdadeiras barbaridades. Contudo, isso não ofusca o talento, a leveza, a poesia e a sensibilidade dos Poetas Azuis. Eles estão aquém desse preconceito imbecil. Sou fã do trabalho lindo que fazem e vou tentar me organizar para assistir a este show. Parabéns e sucesso, queridos!!”

Pedro procurou o portal SN para lamentar o ocorrido, e para dizer que classificou alguns comentários como criminosos.

“Isso muito nos entristeceu. Sabemos que vocês do site têm um carinho enorme por nós e desenvolvemos ao longo dos anos uma parceria incrível. Hoje, nos deparamos com esses comentários e nossa produtora entrará com uma queixa-crime contra os perfis”, revelou o artista.