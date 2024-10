Após denúncia, Polícia Civil prende suspeito de tráfico em Santana

Flagrante ocorreu no Bairro Hospitalidade, no município a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Agentes da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Santana prenderam, nesta sexta-feira (18), um homem acusado de tráfico de drogas e posse de um carregador de pistola calibre 380. A prisão foi realizada após denúncias da comunidade sobre a possível comercialização de entorpecentes em plena luz do dia.

O suspeito, identificado como Danivaldo de Jesus Baia, conhecido como “Babau”, foi abordado pela equipe às margens do canal da Avenida José de Anchieta. Durante a revista, os policiais encontraram entorpecentes, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro. Sem reagir, o homem indicou a existência de mais itens ilícitos em outro local.

Além dos vários papelotes de substâncias e do dinheiro trocado – indício de tráfico –, a polícia encontrou celulares no segundo local informado. Babau foi conduzido à Central de Flagrantes do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde permanece à disposição da Justiça.