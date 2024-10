Após relatório de Dorinaldo, Comissão aprova suspensão de negativados em casos de calamidade

Segundo a proposta, a medida passaria a valer em casos de desastres como as enchentes do RS.

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1628/24, que prevê a suspensão temporária da inscrição de inadimplentes em cadastros negativos por até 180 dias em situações de calamidade pública.

A proposta, de autoria do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), teve como relator o deputado Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), que ressaltou o impacto positivo que a medida trará para regiões afetadas por desastres naturais.

Segundo Malafaia, a suspensão temporária visa proporcionar alívio financeiro a populações atingidas por catástrofes ambientais, especialmente em estados da Amazônia e no Rio Grande do Sul, onde tragédias recentes afetaram milhões de pessoas.

“Essa é uma medida que beneficia tanto o Norte quanto o Sul do país, apoiando aqueles que enfrentam perdas e dificuldades econômicas em meio a desastres climáticos”, afirmou o relator.

Além disso, o projeto permite que o prazo de suspensão possa ser estendido por decisão da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Caso haja descumprimento da medida, as multas aplicadas serão destinadas a projetos de assistência e reconstrução nas áreas afetadas pela calamidade.

O deputado Pompeo de Mattos expressou gratidão aos colegas da Comissão e elogiou especialmente o trabalho de Dorinaldo Malafaia, destacando sua competência e empenho na relatoria do projeto.

O texto segue agora para análise conclusiva pelas comissões de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça e de Cidadania, que definirão os próximos passos para sua implementação.