Artesã reaproveita materiais e cria peças para vender na 2ª ExpoAgro de Tartarugalzinho

Evento que movimenta a economia local prossegue até o próximo domingo, no município a 230 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Iane Moura, de 45 anos, é artesã desde os 9 anos de idade. Filha de um vaqueiro e de uma funcionária de hospital, sustenta seus cinco filhos com o árduo trabalho de reaproveitamento de materiais naturais e reciclagem de papelão.

Utilizando casca de coco, caroços de açaí, sementes diversas e outros materiais, Iane cria peças de biojoias e souvenirs. Recentemente, o trabalho que desenvolve há décadas foi reconhecido oficialmente.

“Eu morava no município de Amapá e não tinha visibilidade para o meu trabalho. Hoje, moro em Tartarugalzinho, onde fui registrada profissionalmente como artesã. Vivo disso e me dedico cada dia mais para criar meus produtos e oferecer ao público. Tudo é feito com muito carinho e cuidado, para que quem compre receba algo de qualidade”, comentou a artesã.

Iane está participando da 2ª edição da ExpoAgro de Tartarugalzinho. Noemia Ferreira, vendedora de salgados, visitou o evento com a família e aproveitou para conhecer o espaço da artesã.

“Os produtos são lindos. Já fiz minhas escolhas, adoro os brincos, são maravilhosos. Admiro o trabalho de quem faz e acho excelente ter um evento como esse para a gente conhecer”, disse Noemia.

De acordo com o prefeito Bruno Mineiro, a ExpoAgro de Tartarugalzinho tem como objetivo fortalecer o setor produtivo e agropecuário da região, atraindo expositores e visitantes de todo o estado.

“Este evento é histórico, desde a época do Rodeio do Mineiro, organizado pelo meu pai. A ideia sempre foi fomentar a economia e o setor primário na região dos lagos. Queremos incentivar ainda mais a cadeia produtiva, desde os assentamentos até o pequeno e médio produtor, gerando renda para os amapaenses”, afirmou o prefeito.

A primeira noite do evento também contou com o concurso Rainha da ExpoAgro, no qual Elner Santana, do município de Amapá, foi coroada campeã. Além disso, houve a abertura do rodeio e um show da cantora Letícia Auolly.

A programação continua nesta sexta-feira (11) e sábado (12), com diversas atrações, incluindo o cantor Nadson O Ferinha, que encerrará o evento.