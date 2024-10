Assaltante é morto por seguranças de carro-forte em Macapá

Crime ocorreu em um posto de combustível no Centro de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um assaltante foi morto por seguranças de um carro-forte na manhã desta segunda-feira (14) durante uma tentativa de roubo a um posto de combustível no Centro de Macapá. O comparsa dele conseguiu escapar e está sendo procurado pela polícia, que neste momento faz cercos na região central da capital do Amapá.

A tentativa ocorreu no posto localizado em frente ao Parque do Forte, por volta de 11h. De acordo com a Polícia Militar, dois criminosos chegaram a pé pedindo para usar o banheiro do estabelecimento e anunciaram o assalto. Eles miravam o cofre do estabelecimento.

Entretanto, quando saíram do banheiro para anunciar o assalto e render os funcionários do posto, o carro-forte da empresa Prossegur já estava estacionado no local para recolher valores do posto.

Quando os criminosos sacaram as armas, os seguranças da empresa reagiram e iniciou-se uma troca de tiros. Um deles foi atingido e o outro fugiu em meio ao fogo cruzado.

Segundo o subcomandante da Polícia Militar, Carlos Augusto, o suspeito morto já tem passagem por roubo. Ele foi identificado como Rafael dos Santos, 33 anos. Com ele foi apreendido um simulacro de pistola. Segundo a polícia, o comparsa que fugiu está com uma arma verdadeira.