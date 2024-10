Assaltante morre em tiroteio com policiais militares no Rabo da Gata

Região do confronto fica no Bairro Nova Esperança, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso que integrava um bando de assaltantes acabou morto na noite desta quinta-feira (3) em tiroteio com uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar do Amapá.

O confronto entre uma equipe de motopatrulhamento e João Bacelar Pereira, de 19 anos, ocorreu numa região periférica do Bairro Nova Esperança conhecida como Rabo da Gata, na zona sul de Macapá.

Em uma de suas ações, João Bacelar foi flagrado por uma câmera de segurança enquanto roubava uma mercearia na companhia de mais quatro indivíduos, o assalto ocorreu no ano passado, no Centro da capital.

Segundo a polícia, ele é o assaltante de camisa vermelha que aparece nas imagens empunhando uma arma de fogo.

“Quando a Patam chegou, havia vários indivíduos, que empreenderam fuga, mas o infrator decidiu por atirar contra a equipe policial. Ele era conhecido no meio policial por atuar com requintes de crueldade, por tráfico de drogas e roubos e, na noite de hoje, ele foi neutralizado pelo 1º Batalhão”, resumiu o comandante 6º Batalhão, tenente-coronel Iram, que acompanhou a ocorrência.