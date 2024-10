Boate furtava energia há mais de 1 ano, diz polícia

Policiais e funcionários da concessionária de energia no Amapá foram ao local denunciado e constataram o ‘gato’.

A Polícia Civil do Amapá (PC-AP) descobriu um esquema de furto de energia em uma casa de shows em Macapá. A operação, realizada na noite de quinta (3) pela Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) em parceria com a Polícia Científica do Amapá (PCA) e a empresa de energia local, constatou um desvio completo de energia no estabelecimento.

De acordo com as autoridades, o estabelecimento, que fica localizado na Rua Leopoldo Machado, no Bairro Jesus de Nazaré, numa região nobre da cidade, funcionava sem um relógio contador de energia, e todos os seus equipamentos, incluindo centrais de ar-condicionado, sistema de som e iluminação, operavam de maneira clandestina.

Moradores das proximidades relataram que o local estava em funcionamento irregular há cerca de um ano.

O delegado Ismael Nascimento, responsável pela operação, destacou os graves riscos à segurança causados pelo furto de energia.

“Além dos prejuízos econômicos, esse tipo de ligação clandestina expõe a população a riscos sérios, como choques elétricos, curtos-circuitos e até incêndios”, afirmou o delegado. Ele também ressaltou o impacto financeiro dessas práticas ilícitas, que acabam resultando no aumento das tarifas de energia para os consumidores regulares.

Com as evidências encontradas, a casa de shows foi fechada e suas atividades suspensas. Parte dos envolvidos foi encaminhada ao Ciosp Pacoval para prestar esclarecimentos. Um inquérito policial foi instaurado, e o proprietário do estabelecimento poderá ser indiciado por furto de energia após a conclusão dos laudos periciais.

O crime chegou até o conhecimento da polícia por meio do Portal de Serviços da Polícia Civil, lançado há cerca de um mês.