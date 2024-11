Bombeiro é achado morto em Macapá

Caso ocorreu no Polo Hortifrutigranjeiro da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

O sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá Jefferson Silva dos Santos Júnior, foi achado morto na manhã de hoje (31), próximo a um ramal no Polo Hortifrutigranjeiro da Fazendinha, zona sul de Macapá.

Ele foi encontrado já sem vida por moradores da região, que primeiramente avistaram o carro dele, um C3, que estava estacionado na via terraplanada. Ao se aproximarem, depararam-se com o corpo da vítima debaixo de uma árvore.

As circunstâncias da morte estão sendo apuradas pela Delegacia de Crimes Contra a Pessoa (Decipe). Segundo o delegado Paulo Moraes, preliminarmente, não há indícios de homicídio. Dentro do carro, estavam todos os pertences pessoais dele, celular, carteira porta-cédulas e documentos pessoais. O veículo estava trancado e a chave estava pendurada na bermuda que ele vestia.

As primeiras informações obtidas pelos investigadores é de que o militar ainda chegou a levar um de seus dois filhos à escola pela manhã. Horas depois, foi achado morto.

O Corpo de Bombeira Militar emitiu nota de pesar lamentando a perda. Jefferson Silva dos Santos Júnior ingressou na corporação na turma de soldado do ano de 2014. Em 2022 ascendeu a sargento. Atualmente fazia parte da Diretoria de Inteligência e Operações da corporação.

Ele era filho de outro bombeiro, o major Jefferson Silva dos Santos, e da professora Marli Marques Bahia. O sargento Jefferson Júnior deixou esposa e dois filhos.