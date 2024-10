‘Caçula’ se entrega à Polícia Federal

Defesa informou que o ex-candidato a vereador está bem, mas ainda não prestou depoimento

Por SELES NAFES

O ex-candidato a vereador de Macapá, Luanderson de Oliveira Alves, conhecido como “Caçula”, se entregou nesta segunda-feira (8) à Polícia Federal (PF) no Amapá e foi conduzido ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), localizado na zona oeste de Macapá. Ele passará por audiência de custódia nesta terça-feira (8).

A prisão preventiva de Caçula foi decretada no dia 20 de setembro, no âmbito da Operação Herodes, conduzida pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Eleitoral (MPE). A operação investiga o suposto financiamento de campanhas eleitorais por organizações criminosas.

Caçula, assim como o ex-secretário de Zeladoria da Prefeitura de Macapá, Jesaias Silva e Silva, conhecido como “Jeisa” (exonerado após a operação), é acusado de envolvimento com a facção Família Terror do Amapá (FTA). Ambos teriam coagido moradores do conjunto habitacional Macapaba a votarem em candidatos ligados ao seu grupo político. Caçula, que estava foragido desde o início da operação, obteve 354 votos no domingo (6).

No sábado (5), a prisão preventiva de Jeisa foi revogada pela 6ª Zona Eleitoral, sendo substituída por medidas restritivas de liberdade, decisão que também beneficiou Bruna Pastana, conhecida como “Dona Bruna”. Ela é esposa de Rafael Alves, o “Bocudo”, apontado como uma das principais lideranças da facção e atualmente preso no Iapen.

Escondido

Caçula, apontado pela Polícia Federal como uma espécie de “gerente patrimonial” da facção, se apresentou acompanhado de seu advogado, Lúcio Fábio Vieira Ferreira, na Superintendência da PF. Ele relatou informalmente aos policiais que estava escondido na zona rural, mas ainda não prestou depoimento.

Procurado pelo Portal SN na noite desta segunda, o advogado de defesa optou por não comentar as acusações feitas pela PF e pelo MPE, mas informou que já entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por medidas restritivas.

“A PF ainda não solicitou depoimento. Ele foi levado ao Iapen porque a sede da PF não possui celas. Amanhã ele passará pela audiência de custódia. Ele está bem. Eu já havia informado aos delegados que o apresentaria na segunda-feira, mas fizeram um show desnecessário para algo que não condiz com a verdade”, declarou Lúcio Fábio.